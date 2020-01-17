Вторую строчку занял Шанхай, на третьем месте расположился Токио.

Гонконг вошел в число 10% самых дорогих городов в таких категориях, как элитная недвижимость, рестораны, авиабилеты бизнес-класса, косметические услуги и услуги адвокатов. Шанхай стал вторым после Сингапура по стоимости автомобилей класса "люкс", а Токио возглавил рейтинг в категории самых дорогих отелей.

Согласно ежегодному докладу Julius Baer, которая оценила стоимость премиальных товаров и услуг в 28 городах, Азия является самым дорогим регионом.

"Появление в последнее десятилетие большого количества богатых жителей Азии глубоко повлияло на мировое потребление. В частности, китайские потребители теперь лидируют по покупкам в различных категориях, от машин до часов", — отмечает глава подразделения Julius Baer в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джимми Ли.

На втором месте среди регионов расположилась Северная и Южная Америка. Замыкает тройку лидеров Европа. Самым дорогим европейским городом был признан Лондон. Самыми дешевыми среди исследуемых городов стали Барселона и Франкфурт.