"Число россиян, пересекших границу Японии в 2019 году, увеличилось на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 120 тыс. человек, что является рекордным показателем за всё время сбора статистики. В прошлом году в стране побывали 94,81 тыс. человек из России", — рассказали в пресс-службе.

Согласно данным JNTO, в декабре Японию посетили 8,8 тыс. российских туристов, это на 39,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. "Росту турпотока способствуют увеличение частоты рейсов с Дальнего Востока, увеличение числа посадочных мест в салонах самолетов, следующих из Москвы в Токио, активное продвижение Японии как туристического направления на разных площадках", — отметили в организации.

В общей сложности в 2019 году Японию посетили более 31 млн иностранных гостей. Первое место занял Китай (9,59 млн туристов), второе – Южная Корея (5,58 млн), третье – Тайвань (4,89 млн). В топ-5 по темпу роста турпотока вошел Вьетнам (плюс 27,3%), затем следуют Великобритания (плюс 27%), Россия, Филиппины (плюс 21,7%) и Таиланд (плюс 16,5%).