Кадры нападения попали на видео. На записи трое туристов убегают от слона, потом один из них падает, и слон начинает бить его хоботом. Мужчине удается встать, в результате чего слону не удается его затоптать.

Инцидент произошел в лесном массиве в штате Тамилнад, где за две недели до этого дикий слон насмерть затоптал 75-летнюю местную жительницу.

"Ежегодно в Индии десятки людей погибают в результате нападения слонов, и зачастую это происходит из-за желания получить снимки животных или сделать с ними селфи. Таких случаев в Индии больше, чем в любом другой стране мира. Проблему усугубляет то, что дикие животные выходят к людям в поисках пищи", — пишет издание.