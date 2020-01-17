"Сейчас ведутся работы по запуску этого функционала, работы находятся в завершающей стадии", — сообщил директор по развитию диаметральных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании Артем Царев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, для проезда пассажиру необходимо будет приложить банковскую карту или смартфон к соответствующему турникету или валидатору на платформе.

"В этом году это будет сделано через короткий промежуток времени", — добавил Царёв.

В настоящее время проезд по МЦД можно оплатить при помощи карт "Тройка", либо по традиционному бумажному билету. Стоимость проезда по диаметрам в центральной зоне в настоящее время составляет 38 рублей, в зоне "пригород" — 45 рублей.