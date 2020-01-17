Внутренними авиалиниями воспользовались 742 тыс. человек. Пассажиропоток на внутренних регулярных рейсах (кроме Москвы, куда пассажиропоток остается стабильным) вырос на 12%, до 357 тыс. человек. Самым востребованным внутрироссийским маршрутом, помимо столицы, стал Владивосток — 144,6 тыс. пассажиров. Рейтинг динамично развивающихся направлений возглавил Новосибирск — рост пассажиропотока составил 43,5%.

"Пассажиропоток международных авиалиний составил 17 тыс. человек. На международных рейсах значительное увеличение пассажиропотока на 12,4% зафиксировано на рейсах в Тайланд (Пхукет)", — говорится в сообщении.

В 2019 году в аэропорту Петропавловска-Камчатского авиакомпании совершили 3 тыс. 901 самолетовылета (плюс 9,2%).

Лидерами по объему перевезенных пассажиров стали авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора" и "Россия". Основная доля пассажиров была перевезена на самолетах Boeing 777-300ER, Airbus A319 и Boeing 737-800.

В прошедшем году маршрутная сеть главного аэропорта Камчатского края была представлена рейсами по 22 направлениям, из них 17 — на регулярной основе.

АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский" ("Елизово") входит в холдинг "Аэропорты регионов", обслуживает международные, межрегиональные и местные рейсы. Является единственным аэропортом в Камчатском крае, способным принимать крупные самолеты.

Аэропорт на 50% принадлежит ПАО "Аэропорт "Кольцово" (которое, в свою очередь, на 88,03% принадлежит АО "Аэропорты регионов"), еще 50% принадлежит Камчатскому краю — напрямую и через Корпорацию развития Камчатского края. "Аэропорты регионов" являются управляющей компанией "Елизово".