Согласно сообщению компании, в поездах дальнего следования на этом направлении в 2019 г. было перевезено 640 тыс. человек, что на 16% больше, чем в 2018 году.

В частности, перевозки пассажиров поездами Allegro сообщением Санкт-Петербург-Хельсинки в 2019 году выросли на 15,7%, до 557,2 тыс. человек. В сообщении Москва — Хельсинки на поезде "Лев Толстой" перевозки увеличились на 18,6%, до 81,6 тыс. человек.

Вопросы сотрудничества России и Финляндии в железнодорожной сфере в четверг обсудили генеральный директор РЖД Олег Белозеров и министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари. РЖД на встрече отметили значительные резервы для дальнейшего роста показателей пассажирских перевозок, среди них максимально точное выполнение графика движения поездов.

В свою очередь Скиннари подчеркнул, что в Финляндии уделяется большое внимание содержанию железнодорожной инфраструктуры — в настоящее время ведутся необходимые ремонтные работы, которые планируется завершить к концу 2020 года, говорится в сообщении РЖД.