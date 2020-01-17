"Больше всего посетителей принял музей-заповедник "Царицыно" — в музее и на его парковой территории побывало более 400 тысяч человек. Второе место по популярности заняло "Коломенское" (более 300 тысяч посетителей), а третье — "Мультимедиа-арт-музей" (122 тысячи посетителей)", — говорится в сообщении.

За пять дней 1,2 миллиона человек посетили 83 музея, которые работали бесплатно 2, 3, 4, 5 и 8 января, отмечается в сообщении. В число площадок, на которых побывали больше всего гостей, также вошли Дарвиновский музей, музей-усадьба "Кусково", Музей космонавтики, Музей Москвы и музей-панорама "Бородинская битва".

"Активность москвичей в этом году — самая высокая за все время. Предыдущий рекорд акции — 1,1 миллиона человек. Причем гости не только посещали экспозиции, но и участвовали в специальных программах. Их музеи подготовили больше 300", — говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.