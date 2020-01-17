"Ранее полеты по данному направлению выполнялись только в летний период. Продление программы полетов стало возможным благодаря государственной программе субсидирования региональных авиаперевозок", — говорится в сообщении.

Рейсы осуществляются на самолетах Embraer-170 дважды в неделю, по средам и субботам. Рейс в Воронеж вылетает из "Толмачево" в 20:30, прилет в 21:20. Обратный вылет в 22:05, прилет в Новосибирск в 06:20 следующих суток.

Направление Новосибирск-Воронеж включено в перечень субсидируемых, софинансируется бюджетами Новосибирской и Воронежской областей.

Как сообщалось, рейс между Новосибирском и Воронежем S7 открыла с 1 июня 2019 года. В летний период вылеты осуществлялись по вторникам и субботам.

S7 — вторая по пассажиропотоку авиационная группа в РФ. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.