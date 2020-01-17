"В этом году — до 52 млн пассажиров", — сказал Василенко, пояснив, что такой показатель заложен в бизнес-план аэропорта.

В 2019 году "Шереметьево" обслужил 49,9 млн человек, на 9% больше, чем годом ранее.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. Крупнейшая базовая авиакомпания — "Аэрофлот". 66% акций МАШ принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" — "дочке" кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, менее 35% принадлежат Аркадию Ротенбергу. 30,43% — у государства в лице Росимущества. Небольшими пакетами "Шереметьево" владеют "Аэрофлот" и "ВЭБ Капитал".