В настоящее время самолетами "Нордстара" из Красноярска в Санкт-Петербург можно добраться только с 10-часовой пересадкой в Москве, следует из материалов сайта авиакомпании. Согласно сведениям "Яндекс.Расписания", прямые рейсы по данному направлению авиакомпания выполняла до 13 января 2020 года.

"Интерфаксу" не удалось получить комментарий авиакомпании о причине отмены рейса.

Рейсы по маршруту Красноярск-Петербург в настоящее время ежедневно выполняет авиакомпания "Россия" на самолетах типа A320. Время в пути — 5 часов 20 минут. Работа авиакомпании на данном направлении заявлена и в весенне-летнем расписании 2020 года.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск). Согласно материалам Росавиации, в 2018 году "Нордстар" перевезла 1,42 млн пассажиров. В январе-августе 2019 года авиакомпания снизила перевозку пассажиров на 14% к уровню аналогичного периода 2018 года, до 855,6 тыс. человек.