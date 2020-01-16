Как напоминает пресс-служба ведомства, на Филиппинах объявлен четвертый уровень опасности после парового выброса вулкана Тааль, расположенного в 70 км от столицы Филиппин в районе города Тагайтай. Распространение пепла затронуло ряд соседних районов и Манилу. Также было зафиксировано 75 вулканических землетрясений в близлежащих городах (Тагайтай, Кабуло, Лагуна, Талисай, Алитатаг, Лемери, Бауан, Батангас).

"Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездку на Филиппины, соблюдать меры личной безопасности, проявлять осмотрительность и осторожность во время пребывания на территории страны, а также призывает туроператоров, реализующих туры на Филиппины, информировать туристов о сложившейся обстановке", — говорится в рекомендациях ведомства.

Вулкан Тааль на острове Лусон на Филиппинах начал извергаться 12 января. Остров располагается в 80 км от столицы страны Манилы, поэтому после выброса вулканом километрового столба пепла более 2 тыс. жителей города были эвакуированы. Извержение также спровоцировало почти 90 землетрясений. В воскресенье аэропорт Манилы был закрыт, а все рейсы из него отложены. В понедельник его работа была частично восстановлена.

Последний раз вулкан Тааль извергался в 1977 году.