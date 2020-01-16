По его словам, дело расследуется по ч.1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей).

По версии органа дознания, не позднее 15 декабря 2019 года в Джейрахском районе неизвестные причинили повреждения башенному комплексу "Бейни", памятнику "Бэрер-Гала" и усадьбе "Утен-Гала".

При проведении осмотра места происшествия установлено, что на всех упомянутых объектах выбиты камни из общих и фасадных кладок, а также арочные камни дверных проемов. Тем самым злоумышленники нарушили исторический облик архитектурных комплексов.

Собеседник уточнил, что в соответствии с приказом управления культурного наследия и распоряжением правительства республики архитектурный комплекс "Бейни", башня "Бэрер-Гала", усадьба "Утен-Гала" включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии.

По результатам изучения материалов уголовного дела прокуратурой района постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.

Ранее сообщалось, что в середине декабря минувшего года неизвестные разрушили древние памятники культуры в Ингушетии для вывоза камней с петроглифами. Как отмечал глава Джейрхаского района Ахмед Льянов, это происшествие вызвало в регионе широкий общественный резонанс. На следы погрома наткнулся учредитель историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев в ходе мониторинга исторических памятников.

Как сообщал "Интерфаксу" сам Гогиев, за последние несколько лет активисты не раз заявляли о разрушениях башен в горном районе республики, предоставляя конкретные доказательства. Это не связано с природными явлениями, отметил он.

По мнению Гогиева, арочные камни с древними петроглифами выбивали и спускали вниз для вывоза из республики.

Спецкомиссия из сотрудников Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника в ходе проверки информации об акте вандализма в отношении уникальных памятников культуры в селе Бейни обнаружила следы разлома арочных перекрытий жилых и полубоевых башен.

Кроме разлома четырех арочных проёмов 16 фрагментов арочных камней найдены в 100 м юго-западнее комплекса. Еще 22 фрагмента камней лежали на гребне в 400 м юго-восточнее.

По данному факту было передано заявление в отдел полиции по Джейрахскому району, доложено руководству территориального управления Росимущества, в правительство республики.

Как сообщала пресс-служба республиканского МВД, по заявлению 51-летнего жителя Джейрхаского района об обнаружении следов разлома арочных проемов трех жилых и полубоевых башенных комплексов в селе Бейни назначена проверка.

В начале января глава тейпов ингушского народа Мурад Даскиев во время заседания общественной организации заявил о задержании двух мужчин, разрушавших уникальные жилые и полубоевые башни в селе Бейни для перевозки арочных перекрытий в Чеченскую республику.