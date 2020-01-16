Изменения в расписание движения поездов дальнего следования вносятся в связи с производством работ по реконструкции инфраструктуры на перегонах Гряды — Большая Вишера и Решетниково — Клин линии Санкт-Петербург — Москва.

В связи c этим отменяется поезд N287 сообщением Санкт-Петербург — Москва 19 и 26 апреля 2020 года и поезд N288 сообщением Санкт-Петербург — Москва 18 и 25 апреля 2020 года.

Назначается поезд N287 сообщением Санкт-Петербург — Москва отправлением 20 и 27 апреля 2020 года в 00:50, прибытием 20 и 27 апреля в 11:40 и поезд N299 Москва — Санкт-Петербург отправлением 17 и 25 апреля в 22:07, прибытием 18 и 25 апреля в 09:53.

Еще ряд поездов, следующих из Петербурга через Москву в другие города, будет следовать с незначительной задержкой по времени в этот период.