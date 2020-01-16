"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК организована доследственная проверка", — сказала Марковская в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта — Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу аэропорта Домодедово. "Пострадавших в результате инцидента нет", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Домодедово "Интерфаксу" подтвердили информацию о посадке самолета на недействующую ВПП, уточнив, что она произошла в 14:17 мск в штатном режиме.

Позднее источник "Интерфакса" сообщил, что причиной произошедшего мог стать человеческий фактор в условиях низкой видимости. "Пока в качестве основной версии рассматриваются действия экипажа в сложных метеоусловиях. Пилоты могли расценить видимость в районе полосы как недостаточную и допустить ошибку", — сказал источник.

В Домодедово работают две полосы, с 2014 года там также строится третья ВПП, которая должна заменить одну из двух старых.