Мадридская выставка FITUR входит в пятерку крупнейших мире в сфере туризма. В 2020 году она пройдет с 22 по 26 января. В прошлом году форум привлек 886 экспонентов и представителей свыше 10,5 тысяч компаний из 165 стран и регионов.

Тендер на организацию стенда выиграло ООО "Павильон Групп", цена контракта составила 21,8 млн рублей при начальной максимальной цене 30 млн. Информация о победителе размещена на сайте госзакупок.

Также Ростуризм объявил тендер на организацию своих экспозиций на международных туристических выставках ITB Berlin (на сумму 35 млн рублей) и ITB China-2020 (30 млн рублей). Сейчас идет подача заявок.

Выставка ITB Berlin в 2020 году пройдет с 4 по 8 марта. В прошлом году в ней приняли участие около 10 тысяч компаний из 181 страны. ITB Berlin считается одной из главных туристических выставок в мире.

Выставка ITB China-2020 состоится в Шанхае с 13 по 15 мая. Впервые она была проведена в 2017 году.