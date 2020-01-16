"Ассоциация туристических агентств Турции (TURSAB) на встрече с IGA в среду подчеркнула, что запрет встречать путешественников с табличками – это нарушение туристического законодательства Турции в части оказания услуг клиентам. Кроме того, так называемая "концепция тихого аэропорта" не действует ни в одном аэропорту мира, в том числе и в тех, где она была изначально предложена и внедрена – Хельсинки, Вена и Мумбаи", — пишет портал.

По словам одного из членов TURSAB Гюркана Эличина, под прикрытием борьбы с нелегальным бизнесом IGA "узурпировала права агентств" и "занялась вымогательством у турбизнеса".

В Ассоциации также отметили, что несмотря на то, что встреча с руководством аэропорта не увенчалась успехом, они не намерены сдаваться. "Мы не будем молчать в то время, когда нарушают наши права, мы намерены обжаловать это неправильное и несправедливое решение законным путем", — цитирует Turizm Gunlugu представителей турагентств.

Как сообщает издание, в первую очередь, иски в суд готовят те принимающие компании, которые уже были оштрафованы IGA за использование табличек при встрече туристов в аэропорту.

С 1 января 2020 года управляющая аэропортом Стамбула компания Istanbul Grand Airport (IGA) запретила встречать прибывающих пассажиров в терминале с табличками с названием туркомпании или фамилиями путешественников. Нововведение касается принимающих компаний туроператоров, турагентств, транспортных компаний и такси. За нарушение запрета принимающей стороне грозит штраф в размере 320 турецких лир (48 евро).