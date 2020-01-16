Документ вступил в силу со дня его подписания.

В среду, 15 января, после оглашения Послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета и возложил на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Госдума на заседании 16 января согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ. Голоса депутатов распределились следующим образом: 383 "за", "против" нет, воздержались 41.

После выступления перед депутатами Госдумы Мишустин заявил журналистам, что понимание того, кто войдет в новый состав кабинета министров, "возникнет в ближайшие дни".