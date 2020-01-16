"Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту Домодедово самолёта RRJ-95LR-100 авиакомпании "ИрАэро" (рейс РД 4284, Сабетта — Домодедово) в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ", — сказали в пресс-службе Росавиации.

По предварительным данным воздушное судно повреждений не имеет, пострадавших нет.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта — Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Домодедово работают две полосы, с 2014 года там также строится третья ВПП, которая должна заменить одну из двух старых.

В парке "ИрАэро" девять самолетов SSJ-100.