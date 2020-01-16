"В 2026 году считаю, что мы поедем нашим высокоскоростным подвижным составом по нашему участку Санкт-Петербург — Москва и Нижний Новгород", — сказал Белозеров в ходе Гайдаровского форума, проходящего в РАНХиГС.

Глава РЖД отметил, что скорость движение поездов на ВСМ будет 350-380 км/ч, при этом инфраструктура будет рассчитана на скорость до 400 км/ч.

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс, ведущий сессию на Гайдаровском форуме, спросил Белозерова, станет ли он "тем главой РЖД, который пустит ВСМ".

"Стану или нет, не знаю, поскольку промежуток времени, который нам определён президентом на сегодняшний момент, это 2026-2027 год — запуск этого движения Москва-Питер", — ответил глава монополии.

"Я обязательно договорюсь с Мау (ректор РАНХиГС Владимир Мау), чтобы в повестке Гайдаровского форума 2026 года обязательно Белозеров выступил с рассказом об итогах этого дела", — сказал Чубайс.

Как сообщалось, РЖД ожидает, что окончание строительства ВСМ Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород может состояться в 2026 году. В целом стоимость строительства ВСМ предположительно оценивается в 2,3 трлн рублей.

До конца 2019 года планировалось провести сравнительный анализ параметров проектирования и принятых основных проектных решений обоснования инвестиций в строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург и проектной документации ВСМ Москва — Казань. Кроме того, планировалось провести пересчет сметной стоимости обоснования инвестиций в строительство ВСМ в текущий и прогнозный уровень цен.

В последние несколько лет активно прорабатывался вариант строительства ВСМ Москва — Казань с возможностью продления на Урал и создания на ее основе транзитной магистрали между Европой и Китаем. Предполагалось, что строительные работы могут начаться в 2019 году — с участка Железнодорожный (Подмосковье) — Гороховец (Владимирская область). Однако в 2018 г. вновь был реанимирован проект строительства высокоскоростной линии Москва — Санкт-Петербург.

В апреле президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва — Петербург. Проектирование этого участка может занять три года, говорил в сентябре заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

ВСМ Москва — Петербург, в случае ее запуска, облегчит выход грузов по Транссибирской магистрали с Урала в направлении Северо-Запада РФ, заявлял бывший заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин. По его словам, запуск ВСМ на этом маршруте позволит компании перейти к специализации целых направлений с разделением на грузовые и пассажирские линии и внедрить передовые технологии перевозки грузов, снизив себестоимость перевозки и содержания инфраструктуры.