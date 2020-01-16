Голоса депутатов распределились следующим образом: 383 "за", "против" нет, воздержались 41.

Голосованию предшествовало выступление Мишустина с трибуны Госдумы и его ответы на вопросы парламентариев.

Ранее в четверг утром Мишустин провел ряд встреч с думскими фракциями.

На заседании Госдумы Мишустина представлял полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что впервые депутаты не голосовали против кандидатуры на пост председателя правительства.

В среду, 15 января, после оглашения Послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку. Путин подписал указ об отставке кабинета и возложил на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 г. В 1989 г. окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "системы автоматизированного проектирования". Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

С 1989 г. по 1992 г. — аспирант Московского станкоинструментального института. В 1992-1995 гг. — директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 гг. — заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба. В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 г. по март 2004 г. являлся заместителем министра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 г. по декабрь 2006 г. возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 г. по март 2008 г. руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 г. Мишустин стал президентом инвестиционной компании компаний UFG ("ОФГ Инвест").

6 апреля 2010 г. назначен руководителем Федеральной налоговой службы.