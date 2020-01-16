Всего открылось четыре места для курения — по два в каждом из терминалов аэропорта. Так, комнаты располагаются в залах ожидания терминалов внутренних и международных линий, а также в бизнес-залах "Изумруд" и "Топаз".

Места для курения соответствуют всем требованиям, предъявляемым к такого рода объектам. Они оборудованы вытяжной системой и дверями, которые препятствуют проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения.

Открытие мест для курения в Кольцово стало возможным после вступления в силу изменений в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", предусматривающих возможность установки подобного оборудования в аэропортах. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2019 года.