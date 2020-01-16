С 16 января также введено ограничение доступа в бизнес-зал для пассажиров авиакомпании "Россия".

"Переговоры (на обслуживание пассажиров бизнес-зала — ИФ) по внутренним рейсам сейчас ведутся", — сказал собеседник "Интерфакса".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта), у ВВСС закончился контракт с авиакомпанией "Аэрофлот. "Причины, по которым он был не продлен, не комментируем", — сказал представитель пресс-службы.

"Аэрофлот" начал огранивать доступ в бизнес-залы региональных аэропортов в августе этого года. Как объяснял источник в компании, затраты на обслуживание в бизнес-залах "не соответствуют качеству предоставляемых в них услуг". В Европе компания тратит на это значительно меньше, утверждал он.

Сначала ограничения касались только владельцев "золотых" бонусных карт "Аэрофлота" с билетами в эконом-классе, но с 1 ноября компания распространила их на "платиновых" и бизнес-пассажиров.