"Это развитие тех направлений транспорта, которые связаны со снятием инфраструктурных ограничений, развитием регионов и страны в целом. Прежде всего, речь идет об автодорогах, которые связывают центры областей, выходят на федеральные трассы, а также на обходах крупных городов", — сказал Мишустин.

"На такие окупаемые проекты, как подчеркнул президент в послании Федеральному собранию, уже в этом году могут направляться средства Фонда национального благосостояния", — отметил Мишустин.

Как сообщалось, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что часть средств ФНБ в первую очередь необходимо направлять на проекты, снимающие инфраструктурные ограничения в регионах.

"Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения для территорий. Это, в том числе, автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами, выходы на федеральные автотрассы. Такие проекты обязательно потянут за собой рост малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах", — говорил президент.