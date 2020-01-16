"Острова Бетет и Гундул в округе Баньюасин провинции Южная Суматра исчезли в результате повышения уровня моря, вызванного изменением климата. Они ушли под воду на 1 и 3 метра соответственно. Также еще четыре острова находятся на грани исчезновения", — пишет издание со ссылкой на заявление Индонезийского форума по окружающей среде (Walhi).

Как отмечает газета, острова были необитаемы. Один из них, Бетет, входит в состав национального парка Бербак-Сембиланг, который в 2018 году ЮНЕСКО объявил мировым биосферным заповедником.

Как отметил исполнительный директор Walhi в Южной Суматре Хайрула Собри, если не будут предприняты меры для решения проблемы глобального потепления, то четыре других острова в этом районе – Бурунг, Калонг, Салах Намо и Крамат, которые находятся на высоте не менее четырех метров над уровнем моря, также исчезнут.

Собри подчеркнул, что на острове Салах Намо живут люди, которые из-за изменений климата стараются переместить свои дома на десятки метров от берега во избежание подтоплений.

Как сообщает The Jakarta Post, повышение уровня моря, вызванное глобальным потеплением, особенно угрожает таким странам-архипелагам, как Индонезия, где миллионы людей живут в прибрежных районах. На исчезновение островов в Южной Суматре влияют добыча полезных ископаемых – нефти, угля и природного газа, использование химических удобрений в сельском хозяйстве, цунами и лесные пожары.