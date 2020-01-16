Ранее сообщалось, что с начала 2019 года по 1 декабря во въезде в Израиль отказали почти 6 тысячам российских туристов. У них на руках были оплаченные билеты в обе стороны, ваучеры отелей и финансовые средства для пребывания в стране.

В качестве причин отказов израильская сторона назвала недобросовестность некоторых граждан, которые приезжали под видом туристов, чтобы нелегально работать и эмигрировать в страну.

"В последние два-три месяца ситуация стабилизировалась, депортации бывают крайне редко. Но проблема в том, что туроператоры не понимают правила, по которым пограничники "отсеивают" конкретных туристов", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

По ее мнению, пока рано говорить о переменах в ситуации к лучшему. "Еще десять лет назад от прибывших в страну россиян не поступало ни одной просьбы о политическом убежище. А в 2018 году таких запросов было около трех тысяч. Понятно, почему разворачивают, но сама процедура могла бы быть более мягкой по отношению к туристам", — считает Тюрина.

Ранее туроператоры сообщали, что российских туристов пугает строгий пограничный контроль и участившиеся случаи депортации по прилету в Израиль, поэтому турпоток растет медленнее, чем мог бы. Среди других причин недовольства туристов — высокий уровень цен внутри страны, в том числе на отели, и сильная зависимость турпотоков от национальных праздников.

С 2008 года между Россией и Израилем действует безвизовый режим для путешественников.