Пассажиропоток на международных направлениях вырос на 26,7% и составил 317,2 тыс. человек. Положительное влияние на этот сегмент оказали чартерные рейсы в Анталью, регулярные полеты в Тбилиси, Санью, а также открытие в сентябре европейского направления в Прагу.

Внутренними перелетами воспользовались 1,33 млн пассажиров, что на 4,8% больше показателя предыдущего года. Положительная динамика внутренних перелетов обусловлена рейсами в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Отмечается, что на рост пассажиропотока повлияло развитие инфраструктуры аэропорта, увеличение объемов перевозок авиакомпаний-партнеров и расширение маршрутной сети. В 2019 году из аэропорта Перми выполняли рейсы более 20 авиакомпаний по 42 направлениям.