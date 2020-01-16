"Наша компания летом организует специальные круизы, и в этом году состоятся круизы для финских и эстонских пассажиров с заходом в Петербург. Это состоится 28 апреля и 1 июня", — сказал он.

Еще два захода парома Tallink в Петербург состоятся во время матчей Евро-2020, однако их организацией занимается другая компания, оператор лишь предоставит суда, добавил Палму. "Финляндия прошла квалификацию (на Евро-2020), и это была одна из причин такого решения: доставить финских болельщиков к месту игр", — отметил он.

Кроме того, сообщил глава подразделения, Tallink ведет переговоры с "Морским фасадом" по поводу организации новогодних круизов. При этом проекта по регулярному паромному сообщению Петербурга и стран Балтики пока нет.

"Причины, которые останавливают регулярное сообщение, мы сейчас назвать не можем. Надеемся, что в скором времени оно (сообщение – ИФ) появится. Сейчас все паромы компании заняты на линиях, и свободных судов нет", — сказал он, добавив, что открытие новой линии предполагает большое количество маркетинговых исследований.

Компании Tallink Grupp принадлежат 14 судов, под брендами Tallink и Silja Line она обслуживает 7 судоходных линий.