На сайте Оренбургского областного суда сообщается, что подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца колонии общего режима.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск авиакомпании: за 36-минутную задержку рейса с осужденного взыскано более 34 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 11 марта 2019 года 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время посадки в самолет, направлявшийся из Оренбурга в Москву, нецензурно выражался и "своим конфликтным поведением мешал работе экипажа". В результате командир воздушного судна принял решение об отказе мужчине в перелете. На дебошира был составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Кроме того, мужчина оказывал сопротивление и оскорблял полицейского, поэтому в отношении него было возбуждено дело по ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).