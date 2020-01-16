"В частности, на заседании совета одобрены два проект, запланированных к строительству в Домбае. Один из них – гостиница, рассчитанная на 65 мест. Второй проект — строительство апарт-отеля, включающего 32 одно-, двух-, трех- и пятикомнатные апарт-номера, а также двухуровневые номера", — сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минстроя и ЖКХ КЧР.

Также совет одобрил строительство в Архызе базы отдыха, включающей семь коттеджей, а также объекты отдыха и бытового обслуживания.

Строительство всех трех объектов планируется начать в 2020 году.

Градостроительный совет Карачаево-Черкесии рассматривает проекты, планируемые к застройке на территории курортной зоны на их соответствие нормам градостроительного и земельного законодательства, а также утвержденной правительством КЧР единой концепции застройки курортной территории.