На внутренних линиях количество пассажиров выросло на 14,5% — до 4,9 млн человек, на международных – на 13,3%, до 1,8 млн человек.

Трансферных пассажиров по итогам 2019 года оказалось на 27% больше, чем годом ранее, — 1,73 млн человек. Их доля в общем пассажиропотоке составила 26,3%.

Самый большой прирост в 2019 году отмечен на следующих межрегиональных направлениях: Салехард (в 9 раз), Новокузнецк (в 5,6 раза), Казань (в 2,8 раза), Братск (в 2,8 раза), Томск (в 2,7 раза), Самара (в 2,7 раза), Улан-Удэ (в 1,9 раза). На международных — Наманган (в 2,6 раза), Иссык-Куль (в 1,8 раза), Камрань (в 1,5 раза), Сеул (в 1,5 раза).

За прошедший год аэропорт обслужил 33,2 тыс. самолетовылетов — на 13% больше, чем в 2018 году.

В прошлом году были открыты регулярные рейсы из Новосибирска в Бухару (Узбекистан), Воронеж, Гуанчжоу (КНР), Нижний Новгород, Новокузнецк, а также чартерный в Сураттхани (Таиланд). С августа прошлого года новым партнером аэропорта Толмачево на московском направлении стала авиакомпания Smartavia.

Как сообщалось, в 2018 году новосибирский аэропорт увеличил пассажиропоток на 18%, до 5,9 млн человек. К 2022 году аэропорт рассчитывает обслуживать до 10 млн пассажиров в год.