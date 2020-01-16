В четверг дожди пролились в штате Новый Южный Уэльс, где до этого были зафиксированы не менее 30 очагов бесконтрольного распространения огня. По данным СМИ, теперь дождевые облака смещаются к штату Виктория.

Также разразившаяся накануне вечером гроза разогнала дым, который с понедельника по среду стоял над Мельбурном и осложнял проведение теннисного турнира Australian Open.

Метеорологи прогнозируют продолжение дождей в пятницу и осадки на эти выходные: если прогноз оправдается, то это станет самым продолжительным периодом дождливой погоды с момента начала пожаров в сентябре 2019 года.

Осенью 2019 года по всей стране начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 28 человек и огромное количество животных. Были разрушены более 2 тыс. построек, выжжены 10 млн га земли — территории, сопоставимые по площади с Южной Кореей или Португалией.

СМИ отмечают, что 2019 год стал самым жарким за все время наблюдений в Австралии. СМИ также упоминали, что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата на Земле. При этом ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

Британские СМИ накануне сообщали, что биосфере Австралии потребуется 100 лет для восстановления после нынешних бедствий.