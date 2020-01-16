Как уточнили в "Интуристе", реструктуризация происходит в связи с закрытием сделки по приобретению туроператора турецким холдингом Anex Tour и одобрением ее Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

"С января 2020 года туроперирование на выездных направлениях будет осуществлять ООО "Национальная туристическая компания Интурист" (НТК "Интурист"), которое уже открыло бронирование туров на летний сезон по всем популярным массовым направлениям. ООО "Туроператор Интурист" сосредоточится на приеме в России туристов из 150 стран, а также на внутреннем туризме, в связи с чем регулятору направлено соответствующее заявление", — сообщили в пресс-службе.

По информации компании, Ростуризм в четверг исключит выездной туризм из видов деятельности ООО "Туроператор Интурист", указанных в едином федеральном реестре туроператоров, на основании его собственного заявления. При этом среди видов деятельности компании сохранятся въездной и внутренний туризм.

"Не исключено, что в будущем будет создана управляющая компания для последующего вывода бизнеса на IPO", — добавили в пресс-службе. Ранее о планах вывода компании на IPO заявлял новый владелец "Интуриста", владелец холдинга Anex Tour Нешет Кочкар.

"Интурист" – старейший и крупнейший туроператор на рынке приема в России иностранных туристов, компания принимает граждан из 150 стран. Также это один из ведущих игроков на рынке внутреннего и выездного туризма. В 2019 году бренду "Интуриста" исполнилось 90 лет. В 2011 году было создано СП с британским туристическим холдингом Thomas Cook, в котором более 50% принадлежало холдингу. Затем его доля поэтапно росла и в 2018 году достигла 100%. В сентябре 2019 года Thomas Cook объявил о банкротстве из-за финансовых проблем. После этого приобретением "Интуриста" заинтересовался крупнейший инвестор Thomas Cook китайская компания Fosun, но и в итоге туроператора купил миноритарный акционер холдинга, турецкий магнат Нешет Кочкар.