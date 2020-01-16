"Выставку "Шагал: между небом и землей" за 2 месяца увидели уже более 50 тысяч человек, что позволило этому проекту стать самым посещаемым выставочным проектом в музее", — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Елены Харламовой.

Она уточнила, что в этом году музей приступил к подготовке ещё двух крупных проектов — выставки русских и зарубежных импрессионистов и большой сборной экспозиции, которая объединит в Истре знаковые работы из фондов региональных российских музеев.

Выставка работ русского художника Марка Шагала открылась в музейном комплексе "Новый Иерусалим" 15 ноября. Экспозиция включает 239 картин художника: живопись, графику и гобелены.

Работы предоставили Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей Марка Шагала в Витебске, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей истории евреев в России, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, Музей "Новый Иерусалим" и частные собрания.

Выставка будет работать до 8 марта 2020 года.