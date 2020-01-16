"Мы начали расследование инцидента, и сейчас я поговорил с комиссией и думаю, что к следующему понедельнику мы можем ожидать финального вердикта относительно будущего Bek Air", — сказал Гриффитс в интервью телеканала "24.kz".

Он напомнил, что авиаперевозчик в свое время выступал за отмену обязательного аудита IOSA для внутренних полетов.

"Они отказались подать прошение на получение сертификата IOSA, и это вызывало определенную озабоченность. Я принял решение начать расследование, как работала данная авиакомпания. Мы пытаемся расследовать то, какие образом авиакомпания соблюдала все требования по авиационной безопасности и как это все контролировалось ", — сказал он.

Как сообщалось, после крушения Fokker 100 под Алма-Атой авиационные власти Казахстана временно приостановили деятельность компании Bek Air и эксплуатацию Fokker 100.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата — Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

В крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Правительственная комиссия, расследующая крушение, считает обледенение воздушного судна основной версией авиакатастрофы, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. Он также говорил, что комиссией в ходе расследования авиаинцидента было выдвинуто четыре версии крушения самолета.

"Первая — нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, второе — воздействие внешних факторов, таких как метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и обледенение, третье — ошибка экипажа в технике пилотирования, четвертое — отказ авиационной техники", — сказал Скляр.