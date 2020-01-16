"Международный аэропорт "Симферополь" в 2019 году обслужил 5,14 млн человек, что аналогично показателям 2018 года. Пассажиропоток крымской воздушной гавани превышает пятимиллионную отметку пятый год подряд", — отмечается в пресс-релизе.

Всего в 2019 году аэропорт "Симферополь" принял и отправил 38,25 тыс. рейсов.

Пик дневного пассажиропотока в 2019 году был зафиксирован 10 августа. "Суточный трафик в этот день превысил 34 тыс. человек, что стало рекордом аэропорта "Симферополь" за последние три года", — отмечается в сообщении.

В пятерку самых популярных направлений в прошлом году вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Лидером по числу перевезенных пассажиров в 2019 году стала авиакомпания "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL): ее самолеты доставили в Крым и обратно более 1,07 млн человек.

В 2019 году рейсы из аэропорта "Симферополь" совершали 19 авиакомпаний по 56 направлениям.