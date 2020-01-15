"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", — сказали в пресс-службе.

Между тем в пресс-службе Госдумы сообщили, что Совет нижней палаты парламента на внеочередном заседании в среду вечером принял порядок рассмотрения на заседании в четверг кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ. "Состоялось внеочередное заседание Совета Госдумы, были внесены изменения в порядок работы на 16 января. Завтра с утра пройдут консультационные встречи фракций с кандидатом на пост председателя правительства, и завтра на заседании будет рассмотрена кандидатура, внесенная президентом", — сообщили в пресс-службе журналистам.

Внеочередное заседание Совета Думы было созвано спикером Вячеславом Володиным, в нем также принял участие кандидат на пост премьера Мишустин.

Ранее в среду на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где в среду были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год". Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ". Он отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и попросил исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе.

Также Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 г. В 1989 г. окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "системы автоматизированного проектирования". Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

С 1989 г. по 1992 г. — аспирант Московского станкоинструментального института. В 1992-1995 гг. — директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 гг. — заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба. В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 г. по март 2004 г. являлся заместителем министра РФ по налогам и сборам. С марта 2004 г. по декабрь 2006 г. возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 г. по март 2008 г. руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 г. Мишустин стал президентом инвестиционной компании компаний UFG ("ОФГ Инвест").

6 апреля 2010 г. назначен руководителем Федеральной налоговой службы.