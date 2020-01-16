Лучше объекты размещения награждены премией Traveller Review Awards 2020, которая присуждается уже в восьмой раз. Победителей определяли исходя из средней оценки пользователей (как минимум 8 баллов из 10) и количества положительных отзывов. Отели-лауреаты получили наклейки на стекла.



Общемировой рейтинг возглавил древний город Гёреме в турецкой Каппадокии, знаменитый необычными скалами под названием "дымоходы фей". Следом за ним расположились горный городок Татранска Ломница в Словакии и вьетнамский Фонгня, популярный у туристов из-за уникальной системы подземных пещер.



В топ-5 вошли словенский город Кобарид с бурными горными реками и немецкий Кохем, знаменитый исторической архитектурой и виноградниками. В списке лучших также оказались города Дулин (Ирландия), Тайдун (Тайвань), Шена (Италия), Монти-Верди (Бразилия) и озеро Текапо (Новая Зеландия).



"Рейтинг самых гостеприимных российских направлений возглавили Суздаль, Петергоф и карельский город Сортавала – они получили наивысшие оценки от побывавших там гостей. Полюбились туристам и Великий Новгород, поселок Листвянка на Байкале, Плёс, Лахденпохья, поселок Хужир в Иркутской области, поселок Нижнее Джемете в Краснодарском крае, а также Переславль-Залесский", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе сервиса.



В общей сложности премией Traveller Review Awards 2020 были награждены почти миллион объектов размещения, представленных на Booking.com. Больше всего их оказалось в таких странах, как Италия (130 253), Испания (66 755), Франция (61 492), Германия (49 777), Хорватия (42 763), США (42 112), Великобритания (41 848), Польша (36 793), Россия (36 296) и Греция (33 259).