Только в пакистанской части Кашмира в результате происшествий, вызванных суровыми погодными условиями, погибли не менее 76 человек. Большинство из них погибли при сходе лавины в долине Нилам. Кроме того, порядка 94 человек получили травмы, многие жилые здания существенно повреждены.

Еще порядка 24 человек погибли в других частях Пакистана.

Местные синоптики прогнозируют лишь ухудшение метеорологических условий. В северных частях страны закрыты школы, а также перекрыто движение по нескольким междугородним трассам.