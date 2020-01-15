"С 1 по 8 января "Архыз" в Карачаево-Черкесии посетили более 50 тысяч человек. 4 января на курорте был поставлен рекорд по количеству единовременно пребывающих на склонах туристов — 7 587 человек. Очень хорошую динамику демонстрирует чеченский "Ведучи" — количество туристов в новогодние праздники здесь выросло в пять раз", — рассказал гендиректор КСК Хасан Тимижев.

По его словам, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в праздничные выходные, несмотря на малоснежную погоду, принял более 36,8 тыс. человек. Горнолыжный сезон на курорте в тестовом режиме открылся 5 декабря — рекордно позднее время для кабардино-балкарских склонов. На сегодняшний день катание доступно только по первой и третьей очередям канатной дороги.

В конце января на курортах Северного Кавказа ожидаются снегопады. Если позволит погода, сезон катания на кавказских склонах продлится до лета – "Архыз" в 2019 году закрыл зимний сезон в начале мая, "Эльбрус" — в июне. На чеченском "Ведучи" заниматься горнолыжным спортом или сноубордингом теперь можно круглый год.