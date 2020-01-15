"S7 Airlines активно развивает собственную маршрутную сеть на Дальнем Востоке. Принимать участие в создании нового оператора не планируем", — сказал "Интерфаксу" представитель перевозчика.

Ранее в среду сообщалось, что Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок в ДФО и "труднодоступных районах". Срок поручения — 31 января 2020 г.

Создание новой авиакомпании для региональных перевозок в РФ обсуждалось и ранее. В частности, в конце 2018 г. стало известно о таком проекте под патронажем Сбербанка и ВТБ. Впоследствии проект был приостановлен, при этом глава ВТБ Андрей Костин говорил, что интерес к созданию перевозчика какое-то время проявлял совладелец S7 Владислав Филев.

"Интерфакс" направил запрос в ВТБ, в пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев.

S7 — вторая крупнейшая по пассажиропотоку авиационная группа в РФ. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.