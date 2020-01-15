"Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", — заявил Путин на встрече с членами кабинета министров в среду.
Сегодня в 16:54
Путин поручил членам уходящего правительства исполнять обязанности до формирования нового
МОСКВА. 15 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС — Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.