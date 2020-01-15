"Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", — заявил Путин на встрече с членами кабинета министров в среду.

Ранее Медведев сообщил об отставке правительства РФ в соответствии со 117 статьей Конституции.