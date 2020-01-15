"По состоянию на 14:00 мск на вылет задержано семь рейсов. Четыре воздушных судна совершили посадку на запасных аэродромах в Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что задержано отправление в Москву двух рейсов "Аэрофлота", а также рейсов авиакомпаний "Россия" и S7 Airlines., двух рейсов в Санкт-Петербург — "России" и Red Wings, и рейса "Победы" в Стамбул.

Ранее сообщалось, что изменения в расписании воздушной гавани произошли в среду утром из-за тумана. По данным на 9:00 мск были задержаны два авиарейса.