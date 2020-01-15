При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как влияние на мировой арене, популярность у туристов, историческое и культурное наследие, отношение к гражданам (соблюдение прав и забота об экологии), развитие предпринимательства и другие.

Рейтинг 2020 года возглавили Швейцария, Канада и Япония. В топ-10 также вошли Германия, Австралия, Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия.

Россия заняла 23-ю строчку, расположившись между ОАЭ и Португалией – это на один пункт выше, чем годом ранее. РФ в рейтинге опередила страны Восточной Европы, Украину (68-е место) и Белоруссию (70-е).

По силе влияния Россия стала второй в мире после США. По критерию заботы о гражданах РФ – на 39 месте, по привлекательности и открытости для туристов и местных жителей – на 48 месте, по общему качеству жизни (экономическая стабильность, безопасность, рынок труда и равенство доходов) – на 34 месте.

В аутсайдерах рейтинга оказались Оман, Сербия и Ливан – они заняли места с 71-го по 73-е.