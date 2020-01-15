"Внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости", — говорится в поручении по итогам совещания с членами правительства 11 декабря.

Также среди поручений — подготовка комплекса мер, "направленных на снижение конечной стоимости авиационного керосина на территории ДФО и в труднодоступных районах".

Поручения требуется выполнить до 31 января 2020 г. Ответственным назначен глава правительства Дмитрий Медведев.