"В 2019 году Азербайджан посетило 930 тысяч российских туристов, что на 6% больше, чем годом ранее. Большинство приехало летом. Общий иностранный поток в страну при этом вырос на 11%. Заметно увеличилось число гостей из Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, Беларуси, Китая, Турции и Саудовский Аравии", — рассказали в пресс-службе.

"Россия — ключевой туристический партнер для Азербайджана. Мы связываем рост турпотока из РФ с отличной транспортной доступностью, отсутствием виз, а также с инвестициями в продвижение Азербайджана как туристического направления. Россияне стали чаще приезжать на срок от 4 до 7 ночей, а также в низкий сезон", — отметили в турофисе.

В пресс-службе добавили, что в 2019 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО был включен исторический центр древнего города Шеки вместе с Ханским дворцом. А журнал Nat Geo Traveler признал Азербайджан "Лучшим направлением для экскурсионного отдыха".