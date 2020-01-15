"Обеспокоенность из-за неопределенности в отношении организации поездок в Великобританию после Brexit выразили 45% опрошенных европейских путешественников, серьезную обеспокоенность – 9%. Туристы переживают из-за оформления виз, возможных отмен рейсов и мобильного роуминга", — сообщили в VisitBritain.

В управлении по туризму отметили, что интерес европейцев к поездкам в Великобританию "значительно снизился" на фоне ожидания Brexit.

Несмотря на это, по прогнозам, в 2020 году страну посетят рекордные 39,7 млн иностранных туристов – почти на 3% больше, чем в 2019 году (38,5 млн). При этом траты путешественников вырастут на 6,6% — до 26,6 млрд фунтов (было 25 млрд).

"Согласно прогнозам, фунт останется слабым в среднесрочной перспективе. Относительно Brexit нет ожиданий серьезных неудобств для туристов – таких, как огромные очереди при прохождении границы. Также в 2020 году не прогнозируются серьезные потрясения вроде терактов и стихийных бедствий", — сообщили в VisitBritain.

Выход Великобритании из состава ЕС состоится 31 января 2020 года. Ранее сообщалось, что в стране отказались от "прощального" удара Биг-Бена в день Brexit из-за его дороговизны для налогоплательщиков.