«Благодаря развитию новых технологий туристу стало легче находить более дешевые туры. Это позволяет ему сэкономить, но в итоге далеко не всегда он получает отель, качество которого совпадает с ожиданиями. Чтобы иметь возможность предоставлять потребителю гостиницы с наилучшим соотношением цены и качества, мы приняли решение развивать собственный гостиничный бизнес, используя опыт, технологии, команду и финансирование, который у нас есть», — сказал он.

По словам Юрта, всего к началу летнего сезона под управление OTI Holding перейдут 20 отелей в Турции, Тунисе, Египте. Некоторые из них уже известны российским туристам, но под брендом OTI Holding они будут полностью обновлены, начиная от инфраструктуры и кончая стандартами сервиса.

Фото: Coral Travel

«Сегодня у нас в собственности находятся отель Xanadu Resort и три гостиницы под брендом OTI Hotels. Дальнейшее развитие сети будет происходить с новым брендом Seven Seas Resort&Hotels и уже хорошо вам известным брендом Otium Hotels. Расширение сети произойдет несколькими путями: аренда или покупка гостиниц, а также взятие в управление. Кроме того, предусмотрен вариант франчайзинга – работа по договору по стандартам OTI, касающимся сервиса, обучения и подготовки персонала, guest relations, питания и напитков, активного досуга, спорта, анимации, санитарных норм. К началу летнего сезона сеть будет насчитывать порядка 20 гостиниц, к концу года – около 30, рост сети будет продолжаться и раньше», — добавил топ-менеджер OTI Holding.

Фото: facebook.com/xanaduhotelsCIS

По его словам, большая часть номеров отелей под брендами OTI будет реализована туроператорами Coral Travel и Sunmar.

«Во всех странах, популярных у туристов, есть гостиницы, которые пытаются присутствовать на рынке, но предлагают плохое соотношение цены и качества. И таких отелей, я бы сказал, большинство. С ними мы будем договариваться. Дальше мы им даем наши стандарты, системы управления. И таким образом создаем эксклюзивный продукт для туристов», — пояснил Джошкун Юрт.

Он рассказал, что под новым брендом Seven Seas Resorts&Hotels на рынок будет выведены три гостиницы – в Сиде, Кемере и на курорте Кушадасы на Эгейском побережье Турции. Все отели прошли реновацию и предлагают пятизвездочный сервис и популярную в России систему питания «все включено» 24 часа в сутки.

Под брендом Otium Hotels на рынке к началу сезона будут представлены 15 отелей не только в Турции, но и в Тунисе и Египте (на курорте Шарм-аль-Шейх). Бренд Otium включает семь концепций размещения – Beach Resort, Family, Inn, Park, Boutique, Senses и Style, рассчитанных на различные типы группы клиентов и виды отдыха. Например, отели Otium Boutique – это небольшие пятизвездочные отели, расположенные в городе. Otium Family – это отели с большими номерами и работающими до 23.00 детскими клубами для семейного отдыха, Otium Park – недорогие отели с системой «все включено».

Особый упор в 2020 году холдинг OTI планирует сделать на Эгейское побережье Турции, в планах – увеличение турпотока из России в этот регион на 50%. В ассортименте туроператоров Coral Travel и Sunmar появится значительно больше отелей на курортах Кушадасы, расположенном в 75 км от аэропорта Измира, Бодрум, Мармарис и других.