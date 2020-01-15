"Правительство очень внимательно по поручению председателя правительства в ежедневном режиме осуществляет мониторинг ситуации. Если она будет развиваться по эскалационному сценарию, то будут приняты дополнительные меры. Пока мы оснований для введения дополнительных мер по ограничению использования воздушного пространства и по запрету полетов в отдельные регионы не принимали. Ничто не исключено, но мы ориентируемся на развитие ситуации" — заявил Акимов.

Пассажирский Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании. 11 января иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.