"Два военных маяка — на мысах Анива и Жонкиер — станут официально открытыми для туристов после капремонта. О доступе на световые объекты удалось договориться с министром обороны страны Сергеем Шойгу", — сообщает губернатор.

Он встретился с министром обороны РФ во вторник в Москве и обсудил "продолжение работы в рамках подписанного ранее соглашения по передаче военных земель в региональную собственность".

"Только в прошлом году область получила (от Минобороны — ИФ) 6 участков общей площадью 240 га. В наступившем году мы останавливаться не намерены", — отмечает Лимаренко.

Летом 2019 года в ходе рабочей поездки замминистра обороны РФ Тимура Иванова на Сахалин губернатор Лимаренко сообщал журналистам, что маяки — "это имущество Минобороны и просто так его забрать нельзя, поэтому ищем возможность совместного их использования".

Тогда же он заявил, что областная власть будет изыскивать возможности отреставрировать маяки и организовать посещение со стороны туристов.

Всего в Сахалинской области сохранилось 11 маяков, каждый из которых уникален и притягивает туристов. Самый знаменитый и самый красивый маяк, который нередко изображается как логотип острова, — маяк Анива, построенный в 1939 году японцами на скале Сивучья возле скалистого мыса Анива на юге Сахалина. Его высота более 30 м. Добраться до него можно только по морю.

Сооружение находится в плачевном состоянии и поддерживается силами неравнодушных местных общественников, которые много раз обращались к областной и федеральной власти с просьбой выделить деньги и реконструировать этот и другие маяки, ставшие местом притяжения туристов в регионе.

Несколько лет назад сахалинцы направляли президенту "Русского географического общества" Шойгу петицию с требованием защитить маяк "Анива" как исторический памятник.

Маяк на мысе Жонкиер (мыс расположен в центральной части западного побережья Сахалина) построен в 1897 году. Этот маяк помимо исторической ценности известен еще и тем, что его в своих романах упоминали Антон Чехов и Валентин Пикуль.