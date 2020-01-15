"Аргентинец в составе группы из шести туристов, среди которых был еще один аргентинец, бразильцы, чилиец и француженка, незаконно проник в запретную зону Храма Солнца. Турист отломал кусок камня в строении, из-за чего обрушилась часть стены и появилась трещина в полу. Когда смотрители задержали группу туристов, на полу также были обнаружены фекалии", — пишет портал.

Путешественники были арестованы, пятеро из них будут депортированы из страны и обложены штрафами. "Аргентинский гражданин взял на себя непосредственную вину за нанесение ущерба объекту культурного наследия. Суд определит, подвергнется ли он тюремному заключению", — отмечает портал.

Как добавляет Diario Correo, полиция в Мачу-Пикчу разрабатывает новые стратегии, которые помогут предотвратить подобные преступления в дальнейшем. Также будет увеличена численность персонала с нынешних 16 человек.

Мачу-Пикчу – город цивилизации инков, расположенный в Андах, был основан в XV веке, а позже заброшен. Мачу-Пикчу известен тем, что все стены построены без использования склеивающего материала, также здесь есть необычные астрономические сооружения. Город был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году.